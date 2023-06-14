С 17 июня электропоезда Красноярской магистрали начнут курсировать по маршруту Красноярск – Назарово – Красноярск по выходным дням

С 17 июня электропоезда Красноярской магистрали начнут курсировать по маршруту Красноярск – Назарово – Красноярск по выходным дням

09:19

По просьбам пассажиров Красноярская железная дорога назначает дополнительные рейсы электропоездов на маршруте Красноярск – Ачинск – Назарово – Красноярск на выходные дни.

Пригородные поезда начнут курсировать с 17 июня и далее по субботам и воскресеньям.

Из Красноярска электропоезд будет отправляться в 08:47 по местному времени. Прибытие в Ачинск – в 12:49, прибытие в Назарово в 13:43. В обратном направлении отправление из Назарово в 13:53, прибытие в Ачинск – в 14:41, прибытие на станцию Красноярск – в 18:40.

Конечной станцией новых маршрутов, соединяющих крупные города западной группы районов Красноярского края с краевым центром, является Зыково (Березовский район). Это позволяет пассажирам восточной пригородной зоны пользоваться ими без пересадки на станции Красноярск.

Впервые электрички между Красноярском, Ачинском и Назарово начали курсировать с 16 мая по вторникам. Теперь жители края смогут пользоваться пригородными поездами на этом направлении три дня в неделю – по вторникам, субботам и воскресеньям.

Этот вид транспорта позволяет существенно экономить на поездках: проезд в электропоезде из Красноярска до Назарово по полному тарифу в полтора раза дешевле, чем на автобусе. Кроме того, в электропоездах действует ряд льгот.

Напомним, что пригородные железнодорожные перевозки являются социально значимыми и развиваются на Красноярской магистрали при поддержке правительства Красноярского края. Новые маршруты, соединившие Красноярск и Назарово, добавлены в рамках регионального заказа.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.