Рельсовые автобусы «Орлан» до парка «Оленьи ручьи» возвращаются в расписание с 17 июня

09:58

Свердловская железная дорога назначает на летний период пригородный поезд из Екатеринбурга до популярного туристического объекта Свердловской области – природного парка «Оленьи ручьи» (о. п. Бажуково). Перевозки будут выполняться на рельсовом автобусе РА-3 «Орлан».

Поезд № 7011/7012 Екатеринбург – Михайловский завод будет курсировать по выходным и праздничным дням с 17 июня по 26 ноября. Остановки – Дружинино, Бажуково и Аракаево. Днем туристы смогут насладиться общением с природой, а вечером вернуться домой.

Отправление из столицы Урала в 08:13 (здесь и далее – время местное), прибытие на остановку Бажуково в 10:50. В обратную сторону отправление из Бажуково в 17:26, прибытие в Екатеринбург в 20:11. Время в пути от Екатеринбурга до Бажуково – 2 часа 37 минут.

Билеты можно приобрести в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте Свердловской пригородной компании. Стоимость проезда в одну сторону до Бажуково составит 436 рублей по полному тарифу. Проездные документы оформляются с указанием мест: при посадке нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Продажи билетов открываются за 10 дней до даты отправления.

В связи с действующим в Свердловской области противопожарным режимом посещение особо охраняемых природных территорий пока разрешено только организованным экскурсионным группам. Самостоятельные туристы, прибывшие в парк на «Орлане», смогут отправиться на прогулку по маршрутам «Карстовый мост» или «По долине реки Серга» с сопровождающим от парка (услуга предоставляется бесплатно).

Также все желающие могут приобрести у туроператора пакет с экскурсионным обслуживанием. Он включает в себя сопровождение гида в поезде и на протяжении всего маршрута, проезд в обе стороны, билет в парк и пользование зоной отдыха, которая создана специально для пассажиров «Орлана». Уточнить детали можно на сайте проекта «ЭКО-маршрут «Оленьи ручьи».

Рельсовый автобус «Орлан» – современный подвижной состав для неэлектрифицированных участков железных дорог. Каждый вагон поезда оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха, в головных вагонах расположены санитарные комнаты. В салоне установлены мягкие сидения, есть широкие багажные полки и информационные табло. Созданы условия для поездок маломобильных пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.