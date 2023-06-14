Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

График движения пригородных поездов изменяется в Башкирии

2023-06-14 16:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с проведением ремонтных работ на станции Давлеканово вносятся изменения в график движения пригородных поездов в Республике Башкортостан.

Обращаем внимание пассажиров, что 15 и 16 июня для нескольких пригородных поездов, курсирующих по маршруту Уфа – Раевка, маршрут будет сокращен: поезда будут следовать от станции Уфа до станции Чишмы и обратно.

15 июня поезд № 6401/7407 Улу-Теляк – Уфа – Раевка устанавливается сообщением Улу – Уеляк (отправление 18:25) – Уфа (прибытие 20:04, отправление 20:30) – Чишмы (прибытие 21:30), на участке Чишмы – Раевка выводится из графика движения, а поезд № 6407/7417 Аша – Дема – Раевка на участке Шингак-Куль – Раевка проследует на 7 минут позже действующего расписания: Аша (отправление 18:57) – Дёма (прибытие 21:25, отправление 21:34) – Шингак-Куль (прибытие 22:51, отправление 22:52) – Раевка (прибытие 23:36).

16 июня поезд № 7408 Раевка – Уфа устанавливается сообщением Чишмы (отправление 07:14) – Уфа (прибытие 08:19), на участке Раевка – Чишмы выводится из графика движения поездов.

Время отправления и прибытия указано местное.

Просим пассажиров и водителей с пониманием отнестись к работам, внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов и планировать поездку заранее.

С актуальной информацией о расписании движения поездов можно ознакомиться на информационных стендах на станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

Отметим, что плановые ремонтные работы направлены на повышение надежности железнодорожной инфраструктуры и увеличение скорости движения пассажирских и грузовых поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

