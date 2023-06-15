Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожный тур в Азов запустят на Северо-Кавказской железной дороге в июне и июле

2023-06-15 16:34
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Жителей и гостей Ростова-на-Дону в июне и июле приглашают в увлекательный железнодорожный тур в Азов. Его организует АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и представители туротрасли.

Желающие могут совершить экскурсионную поездку в Азов 17 июня и 1 июля. В тур путешественники отправятся рейсовой электричкой с вокзала Ростов-Пригородный в 12:30.

После прибытия поезда в старейший город донского региона экскурсантов ждет театрализованная встреча на перроне. Затем состоится обзорная автобусная экскурсия по Азову. В ходе нее туристы погрузятся в многовековую историю города, который в разные времена был пунктом венецианской торговли, городом Золотой Орды, турецкой крепостью, местом базирования Российского военного флота.

В продолжение экскурсионного дня туристы посетят усадьбу Кантина, где пройдет «восточный базар» с подачей блюд от шеф-повара: лагмана, мантов, узбекского плова, шашлыка из баранины, лепешек, испеченных в тандыре.

Стоимость экскурсионной программы – 1550 рублей.

Изучить программу этих и других экскурсии и оформить заказ можно на сайте АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» в разделе «Туризм», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

