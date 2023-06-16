Ретропоезд на паровой тяге отправится до станции Семенов 17 июня

Ретропоезд на паровой тяге отправится до станции Семенов 17 июня

16:51

17 июня в 09:50 из Нижнего Новгорода отправится туристический ретропоезд на паровой тяге. Он доставит пассажиров на XIX Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая Хохлома». Мероприятие проходит каждый год в г.о. Семеновский Нижегородской области.

Во время поездки для пассажиров будет организована аудиоэкскурсия. Она посвящена истории и особенностям художественного промысла Нижегородской области. Помимо посещения фестиваля, пассажиры также смогут познакомиться с городскими достопримечательностями.

Обратно поезд отправится в 17:10, в Нижний Новгород он прибудет в 18:00. Поезд проследует без остановок.

Приобрести билеты можно с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в кассах «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.