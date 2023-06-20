Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«ТрансТелеКом» подключил бесшовный Wi-Fi для пассажиров обновленной железнодорожной станции Площадь трех вокзалов

2023-06-20 15:52
«ТрансТелеКом» подключил бесшовный Wi-Fi для пассажиров обновленной железнодорожной станции Площадь трех вокзалов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Провайдер цифровых сервисов «Компания «ТрансТелеКом» продолжает развитие публичного Wi-Fi-пространства для пассажиров железнодорожного транспорта. Беспроводной доступ в интернет теперь работает на новой станции Площадь трех вокзалов, недавно открытой в Москве.

Сервис реализован в бесшовном формате. Это означает, что, перемещаясь между различными зонами станции и по платформам, пассажир остается на связи без необходимости повторных подключений.

«Компания ТрансТелеКом» уже несколько лет активно участвует в проекте по развитию публичных Wi-Fi сетей на железнодорожных объектах. В частности, беспроводной доступ в интернет, организованный для пассажиров, уже действует на расположенных поблизости Ярославском, Ленинградском и Казанском вокзалах. Станция Площадь трех вокзалов является частью действующего московского центрального диаметра МЦД-2, а также нового МЦД-4, который будет запущен в эксплуатацию в ближайшее время.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru