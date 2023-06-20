На Куйбышевской железной дороге в рамках юбилейного фестиваля авторской песни назначен туристический ретросостав «Грушинский экспресс»

15:43

На Куйбышевской железной дороге в рамках юбилейного 50-го фестиваля авторской песни назначен туристический ретросостав «Грушинский экспресс» по маршруту Самара – платформа имени Валерия Грушина – Тольятти. Исторический пригородный поезд назначен на все время проведения Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина (с 29 июня по 2 июля 2023 года).

Специально к мероприятию холдинг «ЖД» подготовил тематический состав электропоезда ЭР-2К «Грушинский экспресс», которому был присвоен статус исторического. Поезд оформлен в стиле 1980-х (вагоны темно-зеленого цвета), дополненном символикой на тему туризма. В каждом вагоне установлены сиденья с деревянными рейками в стилистике того времени, а один из вагонов представляет собой своеобразный концертный зал со сценой, скамейками и столиками, выполненными в виде гитары.

Для пассажиров ретропоезда выступления бардов начнутся уже в пути следования с оборудованного вагона-сцены с возможностью видеотрансляции по всему составу. Импровизационная сцена в поезде будет работать в формате свободного микрофона для всех желающих.

Также в рамках проведения фестиваля на вокзальных комплексах Самара и Тольятти проведена работа по благоустройству и тематическому оформлению, отдельное внимание уделено обустройству видовой селфи-площадки на участке Пискалы – Канал.

Кроме ретросостава «Грушинский экспресс», в период проведения фестиваля до платформы имени Валерия Грушина будут курсировать регулярные пригородные поезда и электропоезда «Ласточка». В пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, платформа имени Валерия Грушина, Задельная, Жигулевское Море. Билеты можно приобрести в любой пригородной кассе АО «Самарская пригородная пассажирская компания» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.