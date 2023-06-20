Пассажиры пригородных поездов Свердловской магистрали смогут получить скидку в краеведческий музей в Екатеринбурге

14:58

Пассажиры пригородных поездов СвЖД смогут посетить Свердловский областной краеведческий музей со скидкой 50 рублей. Акция распространяется на две площадки – музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» и художественный музей Эрнста Неизвестного и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Для получения скидки необходимо в кассе музея предъявить билет на пригородный поезд АО «Свердловская пригородная компания» (в печатном или в электронном виде). Поездка должна быть совершена не ранее чем за три дня до посещения музея, конечным пунктом маршрута в билете должна быть указана станция в зоне действия единого городского тарифа (ЕГТ) в Екатеринбурге. Скидка распространяется на входные билеты всех категорий. По одному билету скидку может получить только один человек.

Напомним: в зону действия ЕГТ попадают 35 станций и остановочных пунктов: Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Электродепо, Екатеринбург-Сортировочный, Огородная, Шувакиш, Палкино, Северка, Палкино (Дружинино), Перегон, 1639 км, Первомайская, Шарташ, Лесотехническая, Ботаническая, Уктус, Вторчермет, Керамик, 21 км (Полевской), Сысерть, Шабровская, Приисковый, Путевка, Чапаевская, Чапаевская-II, Лечебный, Компрессорный Завод, Кольцово, Аэропорт Кольцово, Большая Поляна (ранее – 1826 км), Исток, Хуторята, Глубокое, Аппаратная, Березит.

Оформить проездные документы на пригородные поезда можно в пригородных кассах, на сайте и в терминалах самообслуживания СПК, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» за 10 дней до даты отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.