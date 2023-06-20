Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезда между Иркутском и Северобайкальском будут курсировать в июле ежедневно

2023-06-20 10:13
Поезда между Иркутском и Северобайкальском будут курсировать в июле ежедневно
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В июле 2023 года на Восточно-Сибирской железной дороге назначается дополнительный пассажирский поезд № 353/354 сообщением Иркутск – Северобайкальск. Состав будет курсировать в дни, когда в расписании отсутствуют регулярные маршруты между столицей Приангарья и севером Республики Бурятии, начиная с 8 июля.

Из Иркутска поезд будет отправляться в 23:06 и через день прибывать в Северобайкальск в 12:43. В обратный рейс состав будет уходить в 17:50 и прибывать в областной центр спустя сутки в 06:21.

Время указано местное.

Оформить проездные документы можно на сайте ОАО «ЖД», в приложении «ЖД Пассажирам» или в кассах вокзалов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru