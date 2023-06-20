Дивногорские электрички возвращаются к прежнему расписанию

09:49

Электрички Красноярской железной дороги на Дивногорском направлении возобновляют курсирование по обычному расписанию – семь дней в неделю. Поезда идут по обновленному пути, укладка которого, проходившая по субботам и воскресеньям, полностью завершена.

Напомним: капитальный ремонт линии протяженностью 31 км стартовал 22 апреля. Обновление велось поэтапно – от начальной станции Енисей в сторону Дивногорска. Модернизируя участок за участком, специалисты КрасЖД демонтировали старые рельсы и шпалы и уложили новый путь на железобетонном основании, в том числе были реконструированы отрезки пути, расположенные на сложнейшем рельефе вдоль горных склонов и пересекающие множество водных артерий.

Работы велись по выходным – круглосуточно с вечера пятницы до утра понедельника. В них была задействована специальная тяжелая техника: укладочные краны, хоппер-дозаторные вагоны, щебнеочистительные составы.

Отметим: обновление путей – это первый этап модернизации линии. Он направлен на повышение комфорта и безопасности пассажиров, а также создание условий для повышения скорости движения.

В настоящее время железнодорожники приступили ко второму этапу модернизации.

Прежде всего, он включает в себя окончательную выправку пути – комплекс специальных работ по дополнительному укреплению рельсов и шпал, а также основания под ними. Их выполняют «умные» путевые машины – выправочно-подбивочно-рихтовочные передвижные комплексы, оснащенные компьютерной техникой.

Кроме того, здесь планируется реконструкция 19 мостов. На двух из них – самых крупных, через реки Базаиха и Мана – в пролетные строения уложат современные композитные безбаластные мостовые плиты, на которые закрепят новый путь.

По завершении работ путь от станции Енисей до станции Дивногорск станет полностью бесстыковым, что позволит повысить среднюю скорость электропоездов на прямых участках ветки Енисей – Дивногорск до 110 км/ч.

Добавим, что выправка пути и ремонт инженерных сооружений не повлияет на расписание движение электричек. Работы будут проходить в ночное время, когда движение поездов на этом направлении не осуществляется.

Планируется, что второй этап модернизации будет завершен до конца года.

Пассажирская линия Енисей – Дивногорск входит в проект «Городская электричка Красноярска» и является максимально востребованной. В сравнении с 2020 годом в 2022 году количество пассажиров увеличилось в два раза. Кроме того, на направлении активно развивается железнодорожный туризм: ветка охватывает все основные достопримечательности Красноярска, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.