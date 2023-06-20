Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Школьники и студенты могут воспользоваться льготами в калининградских пригородных поездах в период летних каникул

2023-06-20 09:35
Школьники и студенты могут воспользоваться льготами в калининградских пригородных поездах в период летних каникул
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С этого года впервые школьники и студенты очной формы обучения могут пользоваться скидкой в 50% на проезд в калининградских пригородных поездах без перерыва на летние каникулы. Соответствующее решение было принято региональным законодательным собранием. Напомним, что в предыдущие годы льготный проезд прекращался с середины июня и возобновлялся с началом нового учебного года.

Согласно статистике, каждый 10 пассажир калининградских пригородных поездов – школьник или студент. За пять месяцев 2023 года ими было оформлено 224,2 тыс. льготных проездных документов, что на 27% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Напомним, что билеты со скидкой школьники и студенты могут оформлять не только в пригородных кассах, но и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Право на льготу должно быть подтверждено документами – справкой учащегося либо студенческим билетом, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru