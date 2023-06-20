Школьники и студенты могут воспользоваться льготами в калининградских пригородных поездах в период летних каникул

09:35

С этого года впервые школьники и студенты очной формы обучения могут пользоваться скидкой в 50% на проезд в калининградских пригородных поездах без перерыва на летние каникулы. Соответствующее решение было принято региональным законодательным собранием. Напомним, что в предыдущие годы льготный проезд прекращался с середины июня и возобновлялся с началом нового учебного года.

Согласно статистике, каждый 10 пассажир калининградских пригородных поездов – школьник или студент. За пять месяцев 2023 года ими было оформлено 224,2 тыс. льготных проездных документов, что на 27% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Напомним, что билеты со скидкой школьники и студенты могут оформлять не только в пригородных кассах, но и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Право на льготу должно быть подтверждено документами – справкой учащегося либо студенческим билетом, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.