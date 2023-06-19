Движение поездов «Ласточка» сообщением Сочи – Гагра будет восстановлено с 20 июня

16:13

Движение поездов «Ласточка» сообщением Сочи – Гагра, прерванное с 14 июня из-за неблагоприятных погодных условий, восстановят с 20 июня.

Перерыв в курсировании был вызван необходимостью проведения ремонта поврежденных объектов железнодорожной инфраструктуры на перегоне Гагра – Цандрипш Абхазской железной дороги.

Как и прежде, местные жители и отдыхающие смогут отправляться из Гагры в 07:30 и прибывать на станцию Сочи в 11:34. По маршруту Сочи – Гагра поезд отправляется в 11:54 и прибывает в Гагру в 15:00.

При этом одна пара поездов будет курсировать по сокращенному маршруту Гагра – Аэропорт Сочи. С конечной станции в Абхазии поезд отправляется в 15:15 с прибытием в аэропорт в 18:09. В обратном направлении «Ласточка» отправляется в 18:52 с прибытием в Гагру в 21:40.

Напомним, что с 17 июня возобновилось курсирование поездов № 305/306 Москва – Сухум и № 479/480 Санкт-Петербург – Сухум. Ранее пассажиров этих составов доставляли до Сухума от станции Цандрипш автобусами, предоставленными Абхазской железной дорогой.

Кроме того, туристический поезд № 927/928 «Сочи», ходивший по укороченному маршруту от станции Имеретинский Курорт, станет курсировать по прежнему расписанию, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.