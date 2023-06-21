Двухэтажный поезд между Самарой и Анапой начнет курсировать с 29 июня

13:59

Для обеспечения перевозки пассажиров в летний период на Куйбышевской железной дороге назначен поезд № 571/572 сообщением Самара – Анапа. Первый состав отправится из Самары 29 июня, из Анапы – 1 июля.

Поезд будет курсировать один раз в неделю, отправляясь из Самары по четвергам в 18:16, из Анапы по субботам в 19:40. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Сызрань-Город, Сенная, Саратов, Волгоград, Краснодар и др. Время указано местное.

В составе поезда – двухэтажные купейные вагоны. Современный подвижной состав оборудован кондиционерами и биотуалетами. В каждом купе есть индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств, светильники, сейфы. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также одно купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров. В состав поезда включен вагон-ресторан.

Продажа проездных документов уже открыта. Приобрести билеты на новый поезд № 571/572 можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.