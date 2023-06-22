Ретропоезд «Дорогой мужества» по маршруту Старый Оскол – Сараевка с февраля перевез более 3,2 тыс. туристов

Экскурсионный поезд на паровозной тяге «Дорогой мужества» сообщением Старый Оскол (Белгородская область) – Сараевка (Курская область) с 11 февраля текущего года (дня открытия этого маршрута) перевез более 3,2 тыс. пассажиров.

В составе ретропоезда, который курсирует по субботам и воскресеньям, – паровоз серии Л, два стилизованных вагона с комфортными местами для сидения, фотокупе и игровой зоной для детей. Участники экскурсии имеют возможность посетить исторически значимые места Курской битвы, а в пути с помощью аудиогида узнать об истории строительства Дороги мужества, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.