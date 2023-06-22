С 1 июля «Ласточки» Екатеринбург – Бокситы будут останавливаться на станции Красный Железняк

По запросам жителей северных районов Свердловской области СвЖД вводит дополнительную остановку скорых пригородных поездов «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Бокситы. С 1 июля 2023 года они будут останавливаться на станции Красный Железняк (поселок Рудничный).
В связи с добавлением остановки с 1 июля незначительно изменится время прибытия и отправления «Ласточек» на маршруте:
Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Продажа билетов начинается за 10 суток до даты отправления. При посадке в электропоезд, помимо билета, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
При поездке со станции Красный Железняк, где нет пригородных касс, пассажиры могут оформить проездной документ у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.