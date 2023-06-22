С 1 июля «Ласточки» Екатеринбург – Бокситы будут останавливаться на станции Красный Железняк

10:12

По запросам жителей северных районов Свердловской области СвЖД вводит дополнительную остановку скорых пригородных поездов «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Бокситы. С 1 июля 2023 года они будут останавливаться на станции Красный Железняк (поселок Рудничный).

В связи с добавлением остановки с 1 июля незначительно изменится время прибытия и отправления «Ласточек» на маршруте:

№ 7075 Екатеринбург – Бокситы: отправление в 16:00 по местному времени (по графику). Прибытие на станцию Красный Железняк в 22:30, отправление в 22:31. О. п. Краснотурьинская: прибытие/отправление 22:44-22:45 (позже на 3 минуты), Лесная Волчанка 23:06-23:07 (позже на 3 минуты), прибытие на станцию Бокситы в 23:32 (позже на 2 минуты);

№ 7076 Бокситы – Екатеринбург будет отправляться в 04:13 (раньше на 2 минуты), Лесная Волчанка 04:37-04:38 (раньше на 2 минуты), о. п. Краснотурьинская 05:00-05:01 (раньше на 2 минуты), Красный Железняк 05:13-05:14, прибытие в Екатеринбург в 11:44 (по графику).

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Продажа билетов начинается за 10 суток до даты отправления. При посадке в электропоезд, помимо билета, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

При поездке со станции Красный Железняк, где нет пригородных касс, пассажиры могут оформить проездной документ у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.