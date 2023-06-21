Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиры нового межобластного поезда Воронеж-1 – Липецк смогут отправиться на обзорные экскурсии по городу

2023-06-21 16:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пассажирам нового поезда Воронеж-1 – Липецк будут доступны на выбор два экскурсионных маршрута по Липецку. Первый включит в себя мастер-класс по росписи глиняных игрушек, посещение Нижнего парка и осмотр исторического центра Липецка. Те, кто отправится по второму маршруту, примут участие в пешеходной экскурсии «Липецк купеческий» и сыграют в крокет.

Напомним, что 25 июня, в воскресенье, состоится первый рейс ускоренного межобластного поезда № 7141/7142 Воронеж-1 – Липецк – Воронеж-1 отправлением со станции Воронеж-1 в 07:55, прибытием на станцию Липецк в 09:43 (время в пути – 1 час 48 минут). В обратном направлении состав отправится из Липецка в 17:51 и прибудет в Воронеж в 19:34 (время в пути – 1 час 43 минуты).

Стоимость проезда в одну сторону – 353 рубля. Также будет действовать вся система льгот на проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

Скоростное сообщение между региональными центрами открывается в рамках проекта «Соединяя Черноземье» с целью развития внутреннего туризма.

Подробную информацию можно уточнить по номеру телефона 8 (962) 330-87-65 или в туристско-информационном центре на вокзале станции Воронеж-1, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

