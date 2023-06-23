Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Популярность услуги перевозки животных без сопровождения в уральских поездах с начала года выросла на 12%

2023-06-23 15:55
За пять месяцев 2023 года в поездах дальнего следования формирования Уральского филиала АО «ФПК» (обслуживает полигоны СвЖД и ЮУЖД) перевезено почти 2,5 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев. Рост популярности услуги к аналогичному периоду 2022 года составил 12%. Чаще других в поездах путешествовали собаки и кошки, необычными «пассажирами» стали шиншилла и лиса домашняя.

Перевозка животных без сопровождения оформляется в специализированных багажных кассах. Для этого отправителю необходимо заполнить заявление с указанием фамилии, имени, отчества, телефонов отправителя и получателя и другой необходимой информации. Заявление на перевозку можно скачать на официальном сайте ОАО «ЖД», самостоятельно заполнить и уже с готовым документом обратиться к кассиру.

Домашних питомцев перевозят в закрытой клетке (контейнере) в багажном купе. Вместе с ними можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и др.), поилку с водой, кормушку и корм, игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За животным во время поездки наблюдают проводники пассажирских вагонов.

Перед погрузкой животного в поезд отправитель обязан предъявить проводнику перевозочный документ и заявление, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

