В июле будет увеличен состав скоростного поезда «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Москва

14:13

В июле по маршруту Нижний Новгород – Москва будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 721Р/721А «Ласточка».

Из Москвы десятивагонный состав отправится 30 июня, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля в 20:57, прибудет в Нижний Новгород на следующий день в 01:07. Из Нижнего Новгорода «Ласточка» отправится 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 и 31 июля в 04:55 и прибудет в Москву в те же сутки в 09:06.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных билетных кассах, на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.