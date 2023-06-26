На Куйбышевской железной дороге открыт новый остановочный пункт Волжская Жемчужина с видовой площадкой

15:46

На Куйбышевской железной дорогеоткрыт новый остановочный пункт Волжская Жемчужина с видовой площадкой для фотографирования пейзажей, с территории которой открываются уникальные виды на Жигулевские горы и сохранившуюся дикую природу национального парка Самарская Лука.

Созданная в преддверии юбилейного 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, площадка войдет сначала в маршрут курсирования туристического ретросостава «Грушинский экспресс». После завершения бардовского фестиваля остановки на Волжской жемчужине будут предусмотрены у большинства пригородных поездов, которые следуют по маршруту Самара – Тольятти.

Кроме открытия площадки, с территории остановочного пункта туристическим сообществом железнодорожников было разработано несколько экотроп для любителей волжских красот. Самый протяженный маршрут (15 км) от остановочного пункта Волжская Жемчужина до платформы им. Валерия Грушина подойдет для семейных велосипедных прогулок, экотропа на 6 км с подъемами и крутыми спусками – для подготовленных и по-настоящему выносливых спортсменов. Сориентироваться на местности помогут размещенные на каждом километре информационные указатели.

Куйбышевская железная дорога в целях повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения безопасности пассажиров проводит постоянную работу по обновлению инфраструктуры пассажирского комплекса, модернизации существующих платформ и строительству новых остановочных пунктов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.