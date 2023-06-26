Расписание воскресного вечернего поезда Советск – Калининград временно изменится со 2 июля

10:17

В связи с окончанием учебного года со 2 июля приостанавливается курсирование так называемого студенческого пригородного поезда №№ 6387/6388, который отправляется из Советска в Калининград по воскресеньям в 18:05.

По завершении летних каникул студентов, которые являются основными пассажирами этого поезда, курирование рельсобуса возобновится. После летнего перерыва в первый рейс поезд отправится в четверг, 31 августа, а далее будет курсировать по воскресеньям, начиная с 3 сентября.

С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.