На летний период Свердловская железная дорога вводит дополнительную остановку на о. п. Крутиха для пригородных поездов Екатеринбург – Алапаевск

13:38

По просьбам жителей Свердловской области на летний период СвЖД вводит дополнительную остановку пригородным поездам сообщением Екатеринбург – Алапаевск. С 30 июня по 15 октября они будут останавливаться на о. п. Крутиха (поселок Крутиха Режевского городского округа).

В связи с добавлением остановки с 30 июня по 15 октября незначительно изменится время прибытия и отправления пригородных поездов на маршруте:

№ 6782/6781 Алапаевск – Екатеринбург: отправление в 05:27 по местному времени (по графику), Егоршино – прибытие/отправление 06:51-07:00 (раньше на 3 минуты), Красные Орлы – 07:16-07:17 (раньше на 3 минуты), Реж – 07:36-07:39 (раньше на 3 минуты), Стриганово – 07:49-07:50 (раньше на 3 минуты), Костоусово – 08:01-08:02 (раньше на 3 минуты), о. п. Крутиха – 08:14-08:15, прибытие в Екатеринбург в 10:06 (по графику);

№ 6786/6785 Екатеринбург – Алапаевск: отправление в 17:23 (по графику), о. п. Крутиха – 19:14-19:15, Стриганово – 19:33-19:34 (позже на 1 минуту), далее следует действующим расписанием, прибытие в Алапаевск в 22:29 (по графику).

При поездке с о. п. Крутиха, где нет пригородных касс, пассажиры могут оформить билет в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора). Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.