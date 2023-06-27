На летний период Свердловская железная дорога вводит дополнительную остановку на о. п. Крутиха для пригородных поездов Екатеринбург – Алапаевск

По просьбам жителей Свердловской области на летний период СвЖД вводит дополнительную остановку пригородным поездам сообщением Екатеринбург – Алапаевск. С 30 июня по 15 октября они будут останавливаться на о. п. Крутиха (поселок Крутиха Режевского городского округа).
В связи с добавлением остановки с 30 июня по 15 октября незначительно изменится время прибытия и отправления пригородных поездов на маршруте:
При поездке с о. п. Крутиха, где нет пригородных касс, пассажиры могут оформить билет в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора). Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.