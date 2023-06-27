Экскурсионный вагон «Навстречу истории» в составе электропоезда Красноярск – Дивногорск 1 июля вновь выйдет в рейс

1 июля популярный у жителей Красноярского края экскурсионный вагон «Навстречу истории», курсирующий в составе электропоезда Красноярск – Дивногорск, возобновляет работу по обычному расписанию – по субботам. Ранее в связи с отменой субботних и воскресных рейсов между краевым центром и Дивногорском на период проведения капитального ремонта пути экскурсии временно проводились только по будним дням.
Напомним: железнодорожный проект «Навстречу истории» – это востребованные у красноярцев и гостей Красноярского края экскурсии, темы которых связаны с маршрутом движения электрички.
Наиболее популярные из них:
Их продолжительность составляет около часа – именно столько электропоезд следует от станции Красноярск до станции Дивногорск и в обратном направлении.
Кроме того, для бронирования доступна поездка по сокращенному экскурсионному маршруту Красноярск – Овсянка – Красноярск, включающая в себя посещение Мемориального комплекса и музея-библиотеки имени писателя Виктора Астафьева в его родном селе Овсянка.
Поездка осуществляется на комфортабельном электропоезде, оснащенном системой климат-контроля, аудио- и видеооборудованием.
Проект реализуется компанией «Краспригород» совместно с одним из региональных туристических агентств. Все экскурсии проводят профессиональные гиды.
Всего с начала работы экскурсионного вагона в ноябре 2021 года, участниками проекта стали порядка 12 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.