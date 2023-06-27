Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Экскурсионный вагон «Навстречу истории» в составе электропоезда Красноярск – Дивногорск 1 июля вновь выйдет в рейс

2023-06-27 10:51
Экскурсионный вагон «Навстречу истории» в составе электропоезда Красноярск – Дивногорск 1 июля вновь выйдет в рейс
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1 июля популярный у жителей Красноярского края экскурсионный вагон «Навстречу истории», курсирующий в составе электропоезда Красноярск – Дивногорск, возобновляет работу по обычному расписанию – по субботам. Ранее в связи с отменой субботних и воскресных рейсов между краевым центром и Дивногорском на период проведения капитального ремонта пути экскурсии временно проводились только по будним дням.

Напомним: железнодорожный проект «Навстречу истории» – это востребованные у красноярцев и гостей Красноярского края экскурсии, темы которых связаны с маршрутом движения электрички.

Наиболее популярные из них:

  • «Острог у Красного Яра» – об истории образования Красноярска;
  • «Адрес подвига – Сибирь!» – об истории строительства Красноярской ГЭС;
  • «Земляк, понятный нам» – о сибирском писателе Викторе Астафьеве, жившем в поселке Овсянка.

Их продолжительность составляет около часа – именно столько электропоезд следует от станции Красноярск до станции Дивногорск и в обратном направлении.

Кроме того, для бронирования доступна поездка по сокращенному экскурсионному маршруту Красноярск – Овсянка – Красноярск, включающая в себя посещение Мемориального комплекса и музея-библиотеки имени писателя Виктора Астафьева в его родном селе Овсянка.

Поездка осуществляется на комфортабельном электропоезде, оснащенном системой климат-контроля, аудио- и видеооборудованием.

Проект реализуется компанией «Краспригород» совместно с одним из региональных туристических агентств. Все экскурсии проводят профессиональные гиды.

Всего с начала работы экскурсионного вагона в ноябре 2021 года, участниками проекта стали порядка 12 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru