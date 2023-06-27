Экскурсионный вагон «Навстречу истории» в составе электропоезда Красноярск – Дивногорск 1 июля вновь выйдет в рейс

10:51

1 июля популярный у жителей Красноярского края экскурсионный вагон «Навстречу истории», курсирующий в составе электропоезда Красноярск – Дивногорск, возобновляет работу по обычному расписанию – по субботам. Ранее в связи с отменой субботних и воскресных рейсов между краевым центром и Дивногорском на период проведения капитального ремонта пути экскурсии временно проводились только по будним дням.

Напомним: железнодорожный проект «Навстречу истории» – это востребованные у красноярцев и гостей Красноярского края экскурсии, темы которых связаны с маршрутом движения электрички.

Наиболее популярные из них:

«Острог у Красного Яра» – об истории образования Красноярска;

«Адрес подвига – Сибирь!» – об истории строительства Красноярской ГЭС;

«Земляк, понятный нам» – о сибирском писателе Викторе Астафьеве, жившем в поселке Овсянка.

Их продолжительность составляет около часа – именно столько электропоезд следует от станции Красноярск до станции Дивногорск и в обратном направлении.

Кроме того, для бронирования доступна поездка по сокращенному экскурсионному маршруту Красноярск – Овсянка – Красноярск, включающая в себя посещение Мемориального комплекса и музея-библиотеки имени писателя Виктора Астафьева в его родном селе Овсянка.

Поездка осуществляется на комфортабельном электропоезде, оснащенном системой климат-контроля, аудио- и видеооборудованием.

Проект реализуется компанией «Краспригород» совместно с одним из региональных туристических агентств. Все экскурсии проводят профессиональные гиды.

Всего с начала работы экскурсионного вагона в ноябре 2021 года, участниками проекта стали порядка 12 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.