С марта 2022 года по маршрутам межобластного проекта «Соединяя Черноземье» на Юго-Восточной железной дороге перевезено более 50 тыс. пассажиров

2023-06-27 16:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках проекта «Соединяя Черноземье» на ЮВЖД по новым межобластным маршрутам Воронеж – Курск и Воронеж – Белгород перевезено более 50 тыс. пассажиров. В минувшем году в целях развития внутреннего туризма 6 марта было запущено регулярное ускоренное сообщение между Воронежем и Курском, 7 мая между Воронежем и Белгородом.

25 июня текущего года открыт еще один маршрут: состоялся первый рейс ускоренного межобластного поезда Воронеж-1 – Липецк – Воронеж-1.

О периодичности курсирования поездов проекта «Соединяя Черноземье», приобретении билетов, а также другую информацию можно узнать по тел.: 8 (962) 330-87-65 и в туристско-информационном центре Воронежа, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

 

