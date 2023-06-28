Ряд пригородных поездов начнет курсировать в Белгородской области с 1 июля

17:01

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с 1 июля в Белгородской области начнут курсировать пригородные поезда:

№ 6107 Белгород – Нежеголь отправлением в 08:31 и прибытием на станцию Нежеголь в 09:39 (по вторникам, средам, воскресеньям);

№ 6108 Нежеголь – Белгород отправлением в 16:22 и прибытием на станцию Белгород в 17:30 (по вторникам, средам, воскресеньям);

№ 6117 Белгород – Нежеголь отправлением в 07:00 и прибытием на станцию Нежеголь в 08:08 (по субботам);

№ 6118 Нежеголь – Белгород отправлением в 19:07 и прибытием на станцию Белгород в 20:15 (по субботам);

№ 6014 Белгород – Томаровка отправлением в 17:32 и прибытием на станцию Томаровка в 18:30 (по вторникам и средам).

Кроме того, с 1 июля изменится периодичность курсирования пригородных поездов № 6077/6078 Белгород – Разумное – Томаровка, отменяются по вторникам, средам и устанавливается периодичность курсирования по понедельникам, четвергам, пятницам (действующим расписанием), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.