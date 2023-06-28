Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Ряд пригородных поездов начнет курсировать в Белгородской области с 1 июля

2023-06-28 17:01
Ряд пригородных поездов начнет курсировать в Белгородской области с 1 июля
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с 1 июля в Белгородской области начнут курсировать пригородные поезда:

  • № 6107 Белгород – Нежеголь отправлением в 08:31 и прибытием на станцию Нежеголь в 09:39 (по вторникам, средам, воскресеньям);
  • № 6108 Нежеголь – Белгород отправлением в 16:22 и прибытием на станцию Белгород в 17:30 (по вторникам, средам, воскресеньям);
  • № 6117 Белгород – Нежеголь отправлением в 07:00 и прибытием на станцию Нежеголь в 08:08 (по субботам);
  • № 6118 Нежеголь – Белгород отправлением в 19:07 и прибытием на станцию Белгород в 20:15 (по субботам);
  • № 6014 Белгород – Томаровка отправлением в 17:32 и прибытием на станцию Томаровка в 18:30 (по вторникам и средам).

Кроме того, с 1 июля изменится периодичность курсирования пригородных поездов № 6077/6078 Белгород – Разумное – Томаровка, отменяются по вторникам, средам и устанавливается периодичность курсирования по понедельникам, четвергам, пятницам (действующим расписанием), сообщила служба корпоративных коммуникаций  ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru