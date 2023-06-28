Аудиогиды экскурсионного проекта «Вокзалы России» расскажут пассажирам об истории вокзальных комплексов

17:00

Познакомиться с архитектурными особенностями вокзалов, погрузиться в историю и совершить путешествие во времени при помощи аудиогидов теперь могут посетители Витебского вокзала в Санкт-Петербурге, а также вокзалов Иваново, Сочи и Новосибирск-Главный.

Вокзальные комплексы, построенные по проектам лучших архитекторов страны, являются настоящими хранителями истории и легенд.

Например, участники аудиоэкскурсии в Сочи узнают, чем уникальны башенные часы. Аудиогид на вокзале Иваново расскажет о необычной планировке здания, считавшейся настоящим ноу-хау для первой половины 20-го века. Витебский перенесет слушателей в день отправления первого поезда в России. А вот аудиоэкскурсия в Новосибирске расскажет, что попросил найти на вокзале руководитель КНДР Ким Чен Ир во время своего визита.

Одно из главных преимуществ такого формата – возможность самостоятельного прослушивания в любое время суток. Для этого на вокзальном комплексе участнику аудиоэкскурсии предоставляется плеер с наушниками. А сам рассказ сопровождается навигационными подсказками, которые помогут сориентироваться на территории вокзалов. Продолжительность экскурсий – около 20 минут.

Напомним, ранее в таком формате познакомиться с историей и архитектурой можно было на Казанском вокзале столицы и на вокзале Курган, а также в некоторых пассажирских и туристических поездах (например, о 35 самых известных и ярких местах Кругобайкальской железной дороги или 33 исторических фактах и достопримечательностях на маршруте «Сапсана» и т. д.). При этом на Казанском вокзале большая часть аудиоэкскурсии проходит на смотровой площадке, где у слушателей есть возможность полюбоваться видами Москвы. А вот на Ленинградском вокзале Москвы посетители могут услышать уникальный иммерсивный аудиоспектакль, который совмещает в себе элементы экскурсии, квеста и театральной постановки.

*****

Запуск аудиогидов – очередной этап развития экскурсионного проекта «Вокзалы России», который реализуется с 2021 года. За это время его участниками стали более 24 тысяч человек.