«Ласточки» Екатеринбург – Серов переходят на ежедневное курсирование с 30 июня

С 30 июня 2023 года Свердловская железная дорога назначает скорые пригородные поезда «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Серов в ежедневном режиме. Благодаря дополнительным электричкам у жителей населенных пунктов на севере Свердловской области появится больше вариантов для совершения поездок.

Сейчас «Ласточки» №7071/7072 Екатеринбург – Серов отправляются два раза в неделю: из Екатеринбурга по пятницам и воскресеньям, из Серова – по субботам и понедельникам. Кроме того, через Серов проходят ежедневные «Ласточки» № 7075/7076 Екатеринбург– Бокситы. Таким образом, с 30 июня на участке Екатеринбург – Серов «Ласточки» будут курсировать дважды в день.

Время отправления/прибытия останется без изменений:

№ 7071 Екатеринбург – Серов отправление в 17:25 (здесь и далее время местное), прибытие в 23:03;

№ 7072 Серов – Екатеринбург отправление в 3:18, прибытие в 9:21.

Остановки: ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя, Верхотурье, Ляля, Лобва.

На участке Екатеринбург – Нижний Тагил в дни пиковых нагрузок серовские «Ласточки» будут следовать сдвоенным составом из 10 вагонов: поезд № 7071 – по пятницам и воскресеньям, поезд № 7072 – по субботам и понедельникам.

Стоимость проезда по маршруту Екатеринбург – Серов по полному тарифу составляет 738 рублей. Действуют все виды льгот, установленных для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Оформить билеты на «Ласточку» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Продажи начинаются за 10 суток до даты отправления. При посадке в электропоезд помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

В «Ласточке» есть все для комфортной поездки: каждый вагон оборудован климатической установкой с системой фильтрации воздуха, в салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и колясок. В головных вагонах расположены биотуалеты, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.