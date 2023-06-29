«Грушинский экспресс» доставил первых туристов на фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина

18:16

Сегодня на Мастрюковских озерах стартовал 50-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Ежегодно он собирает тысячи людей со всего мира.

В этом году одной из его официальных концертных площадок стала платформа имени В. Грушина, где к открытию фестиваля возвели амфитеатр со сценой, а также обустроили палаточный лагерь, комфортные беседки, зоны отдыха и питания, санитарные комнаты и душевой модуль и т.д.

Первых исполнителей авторской песни до главного бардовского фестиваля страны в компании заместителя генерального директора ОАО «ЖД» Дмитрия Пегова и президента Грушинского фестиваля Бориса Кейльмана доставил тематический ретропоезд «Грушинский экспресс».

«Грушинский экспресс», выполненный в стилистике поездов 70-80-х годов прошлого столетия, должен стать настоящим подарком для всех поклонников бардовской песни. Сохранив исторический колорит электричек того времени, с деревянными лаковыми скамейками, декоративной раскладкой на потолке и окнах, мы доработали его, обеспечив всем необходимым для современного путешественника: светодиодной системой освещения, USB-розетками для зарядки гаджетов, а также экологически чистыми санитарными комнатами, удобными буфетными зонами, стилизованными столиками в виде гитар и т.д.», – отметил Дмитрий Пегов.

Уникальным дизайнерским решением является вагон-сцена, который представляет собой своеобразный концертный зал со скамейками для зрителей и столиками, выполненными в виде гитары, и возможностью трансляции концерта по всему составу.

Курсировать электропоезд «Грушинский экспресс» будет в период всего проведения фестиваля, с 29 июня по 2 июля. Время в пути от станции Самара до платформы имени В. Грушина составит 1 час 8 минут. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, платформа имени Грушина, Волжская Жемчужина и Жигулевское Море. Билеты можно приобрести в любой пригородной кассе АО «Самарская пригородная пассажирская компания».

Кстати, Волжская жемчужина — новый остановочный пункт с селфи-площадкой, построенной к старту фестиваля. С нее открываются уникальные виды на Жигулевские горы и сохранившуюся дикую природу национального парка Самарская Лука. Здесь также начинаются сразу несколько экотроп для любителей пеших и велосипедных прогулок с различным уровнем сложности. Сориентироваться на местности помогут размещенные на каждом километре информационные указатели.

В целом в период проведения фестиваля авторской песни, на платформе имени В. Грушина предусмотрены остановки почти для 100 пригородных поездов. В их числе не только «Грушинский экспресс», но и современные пригородные электропоезда «Ласточка».

Ознакомиться с расписанием поездов до платформы имени В. Грушина, чтобы спланировать поездку на фестиваль, можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

Напомним также, что любителей бардовской песни из Москвы и Санкт-Петербурга доставил другой «Грушинский экспресс» — туристический. В обратный путь он отправится поздно вечером 2 июля.