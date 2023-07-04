С 10 июля сократится время в пути следования ряда пригородных поездов на Юго-Восточной железной дороге

14:37

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с 10 июля на Юго-Восточной железной дороге сократится время в пути следования следующих пригородных поездов: