С 10 июля сократится время в пути следования ряда пригородных поездов на Юго-Восточной железной дороге

2023-07-04 14:37
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с 10 июля на Юго-Восточной железной дороге сократится время в пути следования следующих пригородных поездов:

  • № 6521 Грязи-Воронежские (Липецкая область) – Мичуринск-Уральский (Тамбовская область) отправлением в 8:58 (согласно графику) и прибытием на станцию Мичуринск-Уральский в 10:21 (-4 минуты к прежнему графику), состав продолжит курсировать ежедневно;
  • № 6522 Мичуринск-Уральский (Тамбовская область) – Грязи-Воронежские (Липецкая область) отправлением в 5:52 (согласно графику) и прибытием на станцию Грязи-Воронежские в 7:16 (-6 минут), состав продолжит курсировать ежедневно;
  • № 6526 Мичуринск-Уральский (Тамбовская область) – Грязи-Воронежские (Липецкая область) отправлением в 17:45 (согласно графику) и прибытием на станцию Грязи-Воронежские в 19:05(-6 минут), состав продолжит курсировать ежедневно, кроме воскресенья;
  • № 6359 Воронеж-1 – Грязи-Воронежские (Липецкая область) отправлением в 19:50 (согласно графику) и прибытием на станцию Грязи-Воронежские в 22:11 (-2 минуты), состав продолжит курсировать ежедневно;
  • № 6647 Воронеж-1 – Мичуринск-Уральский (Тамбовская область) отправлением в 11:38 (согласно графику) и прибытием на станцию Мичуринск-Уральский в 15:05 (-4 минуты); состав курсирует по воскресеньям;
  • № 6656 Мичуринск-Уральский (Тамбовская область) – Воронеж-1 отправлением в 17:11 (согласно графику) и прибытием на станцию Воронеж-1 в 20:40 (-12 минут), состав курсирует по воскресеньям, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.
