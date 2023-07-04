С июля в Нижнем Новгороде начал курсировать новый туристический ретропоезд

13:27

В целях развития внутреннего туризма Горьковской железной дорогой совместно с АО «ВВППК» и Министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области по выходным дням организованы ретротуры на паровой тяге.

Во главе состава – уникальный паровоз П-36. Он производился с 1953 по 1956 гг. и может развивать скорость до 125км/ч. Мощность паровоза данной серии составляет 2,8 тыс. л/с, а его длина - почти 30 м. В состав туристического поезда также входят новые вагоны, которые оборудованы эргономичными креслами, удобными подножками, индивидуальными столиками и розетками около каждого сидения.

Ретропоезд курсирует по выходным дням по маршруту Нижний Новгород-Московский – пр. Гагарина. В пути следования также предусмотрены остановки на станциях Нижний Новгород-Сортировочный, Петряевка, Стригино, Окская, Кудьма, Окский Берег, Ройка, Большая Ельня, Анкудиновка. Первый такой рейс состоялся 1 июля.

Стоимость проезда на ретротур соответствует стоимости проезда в пригородных поездах на данном маршруте. Билеты можно приобрести в пригородных кассах, а также в мобильных приложениях «ЖД Пассажирам» и «Пригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.