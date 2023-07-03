Более 18,1 тысяч пассажиров было перевезено пригородными поездами к месту проведения Всероссийского фестиваля авторской песни имени В. Грушина

Более 18,1 тысяч пассажиров было перевезено пригородными поездами к месту проведения Всероссийского фестиваля авторской песни имени В. Грушина

14:11

С 29 июня по 2 июля для обеспечения перевозки участников и зрителей 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни остановки на платформе имени Валерия Грушина Куйбышевской железной дороги были назначены более 100 дополнительным электропоездам. В том числе было обеспечено курсирование 11 рейсов исторического пригородного поезда «Грушинский экспресс» и 34 рейсов современных пригородных электропоездов «Ласточка».

Наибольшее количество пассажиров, как и ожидалось, было в основной день фестиваля – 1 июля, когда пригородными поездами было перевезено более 7 тысяч пассажиров. Всего с 29 июня по 2 июля в рамках мероприятия было перевезено свыше 18,1 тысяч любителей авторской песни.

Кроме того, построенный специально к старту фестиваля новый остановочный пункт «Волжская жемчужина» за дни фестиваля посетило более тысячи туристов. Здесь размещена единственная на Куйбышевской железной дороге селфи-площадка, откуда открываются уникальные виды на Жигулевские горы и сохранившуюся дикую природу национального парка Самарская Лука, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.