Расписание вечернего поезда из Светлогорска в Калининград временно изменено 8 и 9 июля

10:20

В ближайшую субботу, 8 июля, временно изменено расписание последнего вечернего поезда из Светлогорска в Калининград. Корректировка связана с празднованием дня города в Пионерске. Последняя «Ласточка» будет отправляться со станции Светлогорск-2 почти на полтора часа позже, чем обычно, – в 23:43. Время отправления со станции Пионерский Курорт – полночь. Поезд проследует по маршруту со всеми остановками и прибудет на Южный вокзал в 00:47.

С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.