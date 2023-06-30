На платформе имени Валерия Грушина назначена остановка для более чем 100 пригородных поездов в дни одноименного фестиваля авторской песни

На платформе имени Валерия Грушина назначена остановка для более чем 100 пригородных поездов в дни одноименного фестиваля авторской песни

С 29 июня по 2 июля, в период проведения фестиваля авторской песни, остановки на платформе имени Валерия Грушина предусмотрены для более 100 пригородных поездов.

В том числе запланировано ежедневное курсирование до платформы исторического пригородного поезда «Грушинский экспресс» и современных пригородных электропоездов «Ласточка». Также для обеспечения комфортного вывоза пассажиров с фестиваля 2 июля будет назначено свыше 30 пригородных поездов.

Такое решение принято Куйбышевской железной дорогой совместно с компанией-перевозчиком АО «Самарская пригородная пассажирская компания», чтобы гости и участники мероприятия смогли добираться до места проведения фестиваля с максимальным комфортом на электропоездах.

В этом году к открытию фестиваля железнодорожники завершили все необходимые работы по обновлению и стилизации платформы имени Валерия Грушина, на территории которой теперь размещен концертный зал под открытым небом, комфортные беседки, зоны отдыха и питания, санитарные комнаты, душевой модуль и два современных погодных модуля.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием поездов до платформы имени Валерия Грушина, чтобы спланировать поездку на фестиваль. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.