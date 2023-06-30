Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый пригородный поезд Казань – Ульяновск соединил столицы двух субъектов РФ

2023-06-30 15:37
Новый пригородный поезд Казань – Ульяновск соединил столицы двух субъектов РФ
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сегодня в свой первый рейс отправился новый пригородный поезд сообщением Казань – Ульяновск, который соединил два региона, с общей численностью населения более 2 млн. чел.

Из Казани поезд будет отправляться каждую неделю по пятницам, субботам и воскресениям в 14:03 и прибывать в Ульяновск в 20:10. В обратном направлении с 1 июля поезд будет курсировать по субботам и воскресеньям, отправляясь из Ульяновска в 07:30 и прибывая в Казань в 11:45. Время указано местное.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях: Зеленый Дол, Свияжск, Албаба, Утяшки, Кубня, Шушерма, Куланга, 55 км, Ключи, Каратун, Кильдуразы, 95 км, Лощи, Буа, Бюрганы, Бурундуки, Елхово, Цильна, Лаишевка, Ульяновск-3. Время в пути составит чуть более пяти часов.

Запуск нового межрегионального маршрута, соединившего между собой столицы двух соседних регионов, направлен на развитие межрегиональных транспортных связей и туристического потенциала Республики Татарстан и Ульяновкой области, а также повышения уровня мобильности населения.

Ознакомиться с расписанием пригородного поезда можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru