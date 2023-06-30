Новый пригородный поезд Казань – Ульяновск соединил столицы двух субъектов РФ

15:37

Сегодня в свой первый рейс отправился новый пригородный поезд сообщением Казань – Ульяновск, который соединил два региона, с общей численностью населения более 2 млн. чел.

Из Казани поезд будет отправляться каждую неделю по пятницам, субботам и воскресениям в 14:03 и прибывать в Ульяновск в 20:10. В обратном направлении с 1 июля поезд будет курсировать по субботам и воскресеньям, отправляясь из Ульяновска в 07:30 и прибывая в Казань в 11:45. Время указано местное.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях: Зеленый Дол, Свияжск, Албаба, Утяшки, Кубня, Шушерма, Куланга, 55 км, Ключи, Каратун, Кильдуразы, 95 км, Лощи, Буа, Бюрганы, Бурундуки, Елхово, Цильна, Лаишевка, Ульяновск-3. Время в пути составит чуть более пяти часов.

Запуск нового межрегионального маршрута, соединившего между собой столицы двух соседних регионов, направлен на развитие межрегиональных транспортных связей и туристического потенциала Республики Татарстан и Ульяновкой области, а также повышения уровня мобильности населения.

Ознакомиться с расписанием пригородного поезда можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.