Экскурсионный проект «Вокзалы России» познакомит пассажиров с историей вокзала Сочи

09:49

Вокзал Сочи стал частью масштабного экскурсионного проекта «Вокзалы России». Увлекательный рассказ в формате аудиогида будет интересен как гостям, так и жителям города.

Участники аудиоэкскурсии узнают, как строился вокзал самого большого курорта СССР, побывают в легендарных внутренних двориках вокзала и попробуют разгадать тайну уникальных башенных часов.

Одно из главных преимуществ формата – возможность самостоятельного прослушивания в любое время суток. Для этого необходимо обратиться в бизнес-зал вокзального комплекса, где посетителю предоставят аудиоплеер с наушниками. Рассказ сопровождается навигационными подсказками, которые помогут сориентироваться на территории вокзала. Продолжительность экскурсии 20 минут.

Вокзал Сочи – не только один из крупнейших транспортных объектов региона, но и важнейшая достопримечательность, которая ежегодно привлекает множество туристов. Среднесуточный пассажиропоток вокзала составляет около 10 тысяч человек.

Помимо вокзала Сочи пассажиры могут стать участниками аудиоэкскурсий на Витебском вокзале Санкт-Петербурга, столичном Казанском вокзале, а также на вокзалах Новосибирск-Главный и Иваново. Кроме того, на Ленинградском вокзале Москвы у пассажиров есть возможность услышать уникальный иммерсивныйаудиоспектакль, который совмещает в себе элементы экскурсии, квеста и театральной постановки.

*****

Запуск аудиогидов – очередной этап развития экскурсионного проекта «Вокзалы России», который реализуется с 2021 года. За это время его участниками стали более 24 тысяч человек. Все подробности о проекте можно узнать на сайте в разделе «Экскурсии на вокзалах», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.