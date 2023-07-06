Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В июле будет увеличен состав скоростного поезда «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Киров

2023-07-06 15:26
С 7 июля по маршруту Нижний Новгород – Киров в отдельные даты будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 720/719 «Ласточка».

Из Нижнего Новгорода десятивагонный состав отправится 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 и 30 июля в 17:52, прибудет в Киров в 22:51. Из Кирова «Ласточка» отправится 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 и 31 июля в 06:21 и прибудет в Нижний Новгород в 11:20.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

