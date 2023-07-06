В день фестиваля UralTerraJazz будут курсировать дополнительные электрички Екатеринбург – Камышлов

12:57

5 августа для перевозки гостей и участников международного джазового фестиваля UralTerraJazz, который пройдет в Камышлове, СвЖД вновь назначает дополнительные скорые пригородные поезда из Екатеринбурга в Камышлов и обратно.

График движения поезда составлен таким образом, чтобы в Камышлове пассажиры успели к началу мероприятия, а по возвращении в столицу Урала смогли пересесть на метро. Также в этом году для удобства жителей Екатеринбурга и области электричкам добавлены остановки на станциях Исток (микрорайон Компрессорный), Косулино (поселок Верхнее Дуброво), Баженово (поселок Белоярский). Время в пути составит 2 часа 26 минут.

Пригородный поезд № 7226 отправится из Екатеринбурга в 10:30 (время местное), далее Первомайская 10:37, Шарташ 10:42, Исток 10:54, Косулино 11:12, Баженово 11:32, прибытие в Камышлов в 12:56.

Пригородный поезд № 7225 отправится из Камышлова в 21:16, далее Баженово 22:32, Косулино 22:55, Исток 23:12, Шарташ 23:24, Первомайская 23:28, Екатеринбург 23:33.

Билеты на «джазовую» электричку можно приобрести в пригородных кассах и терминалах самообслуживания СПК, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» за 10 дней до даты отправления поезда. Стоимость проезда в одну сторону составит 200 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном сообщении, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.