Пассажирам нового межобластного поезда Воронеж-1 – Липецк предложат туристический маршрут выходного дня

14:57

Пассажирам ускоренного межобластного поезда Воронеж-1 – Липецк предложат экскурсионный тур выходного дня «Липецкие истории, или Липецк, воды и заводы». Он включит в себя путешествие в Центр романовской игрушки, мастер-классы по лепке и росписи глиняных игрушек, посещение музея автомобильной ретротехники, осмотр исторического центра города, прогулку по Нижнему парку и дегустацию минеральной воды в бювете.

Напомним, что 25 июня состоялся первый рейс ускоренного межобластного поезда № 7141/7142 Воронеж-1 – Липецк – Воронеж-1 отправлением со станции Воронеж-1 в 07:55, прибытием на станцию Липецк в 09:43 (время в пути – 1 час 48 минут). В обратном направлении состав отправился из Липецка в 17:51 и прибудет в Воронеж в 19:34 (время в пути – 1 час 43 минуты). Состав будет курсировать 9, 23 июля и 13, 27 августа.

Стоимость проезда в одну сторону – 353 рубля. Также действует вся система льгот на проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

Подробную информацию о графике движения и стоимости экскурсии можно уточнить по тел.: 8 (962) 330-87-65 или в туристско-информационном центре на вокзале станции Воронеж-1, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.