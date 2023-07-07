Ко Дню семьи, любви и верности пригородным поездам на Куйбышевской железной дороге назначена остановка на платформе Волжская жемчужина

10:31

Начиная с 8 июля, для всех влюбленных в железнодорожные путешествия и Самарский край остановки на Волжской жемчужине будут предусмотрены для всех пригородных поездов, которые следуют по маршруту Самара – Тольятти – Самара.

Благодаря специальному расписанию на территории площадки для фото Волжская жемчужина можно будет провести время от 30 минут или с утра до самого вечера. Самая ранняя электричка из Самары прибывает на Волжскую жемчужину в 07:30, самый поздний пригородный поезд отправляется в обратном направлении в 21:39. Время указано местное. Для любителей максимально комфортных путешествий в оба направления будут курсировать «Ласточки».

Кроме того, с территории остановочного пункта туристическим сообществом железнодорожников было разработано несколько экотроп для любителей волжских красот. Сориентироваться на местности помогут размещенные на каждом километре информационные указатели.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы спланировать поездку на Волжскую жемчужину. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.