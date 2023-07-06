В I полугодии текущего года на Юго-Восточной магистрали благодаря специальному сервису на сайте ОАО «ЖД» найдено более 2 тыс. забытых вещей

16:57

В I полугодии 2023 года благодаря специальному онлайн-сервису работники Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (обслуживает полигоны Юго-Восточной и Приволжской железных дорог) владельцам вернули 2124 предмета, забытых в поездах дальнего следования. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основная часть запросов была связана с потерей мобильных телефонов, наушников, ключей, документов, банковских карт, предметов одежды.

Напомним: если пассажир оставил что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы»/«Поиск забытых вещей» на официальном сайте ОАО «ЖД». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание утраченной собственности и указать предполагаемое место в вагоне, где она была оставлена. После обработки заявки будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям.

Забытые вещи возвращаются их владельцу лично. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.

Онлайн-сервис поиска забытых вещей начал работать 1 марта 2019 года. За это время владельцам было возвращено более 17,2 тыс. предметов, оставленных в поездах формирования Приволжского филиала АО «ФПК», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.