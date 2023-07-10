Часть пригородных поездов Красноярской железной дороги будет курсировать по измененному расписанию до 8 августа

С 11 июля по 8 августа в связи с проведением ремонта пути на участке Кача – Снежница изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов Красноярской железной дороги.
В указанный период по вторникам и пятницам позже будут отправляться в рейс:
Кроме того, до 8 августа включительно:
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.