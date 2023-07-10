Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Часть пригородных поездов Красноярской железной дороги будет курсировать по измененному расписанию до 8 августа

2023-07-10 12:37
Часть пригородных поездов Красноярской железной дороги будет курсировать по измененному расписанию до 8 августа
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 11 июля по 8 августа в связи с проведением ремонта пути на участке Кача – Снежница изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов Красноярской железной дороги.

В указанный период по вторникам и пятницам позже будут отправляться в рейс:

  • утренний электропоезд Чернореченская – Красноярск – на 1 час 18 минут (в 08:03 вместо 06:45);
  • вечерний электропоезд Красноярск – Зыково – Красноярск – на 37 минут (в 19:25 вместо 18:48);
  • дневной маршрут Базаиха – Зеледеево – на 41 минуту (в 12:41 вместо 12:00).

Кроме того, до 8 августа включительно:

  • по вторникам электропоезд Зеледеево – Красноярск-Северный – Красноярск будет уходить в рейс на 15 минут позже: в 20:02 вместо 19:46;
  • по пятницам на более позднее изменится время отправления вечернего маршрута Зеледеево – Красноярск (+15 минут: в 20:02 вместо 19:47).

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru