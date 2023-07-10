Часть пригородных поездов Красноярской железной дороги будет курсировать по измененному расписанию до 8 августа

12:37

С 11 июля по 8 августа в связи с проведением ремонта пути на участке Кача – Снежница изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов Красноярской железной дороги.

В указанный период по вторникам и пятницам позже будут отправляться в рейс:

утренний электропоезд Чернореченская – Красноярск – на 1 час 18 минут (в 08:03 вместо 06:45);

вечерний электропоезд Красноярск – Зыково – Красноярск – на 37 минут (в 19:25 вместо 18:48);

дневной маршрут Базаиха – Зеледеево – на 41 минуту (в 12:41 вместо 12:00).

Кроме того, до 8 августа включительно:

по вторникам электропоезд Зеледеево – Красноярск-Северный – Красноярск будет уходить в рейс на 15 минут позже: в 20:02 вместо 19:46;

по пятницам на более позднее изменится время отправления вечернего маршрута Зеледеево – Красноярск (+15 минут: в 20:02 вместо 19:47).

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.