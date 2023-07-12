Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры к запуску МЦД-3

2023-07-12 09:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 17 июля по 4 августа изменится расписание пригородных электропоездов Ленинградского направления. Для ряда поездов назначением со станций Крюково, Клин, Тверь, Подсолнечная, Решетниково конечным остановочным пунктом на указанный период будет о. п. Грачевская. Для поездок в центр Москвы пассажиры могут пользоваться станцией Ховрино, где можно пересесть на Замоскворецкую линию метро, а также альтернативными маршрутами наземного транспорта.

Необходимость корректировки графика поездов связана с временным закрытием II главного пути перегона Москва-Пассажирская-Октябрьская – Москва-Товарная-Октябрьская ОЖД для проведения работ по строительству съезда-примыкания I и II главных путей данного перегона на пути Митьковской соединительной ветви.

Также за предстоящее время до запуска МДЦ-3 на объекте ТПУ Крюково специалистам предстоит завершить отделочные работы на удлиненной части подземного пешеходного перехода (в сторону Крюковского рынка), а также строительство павильона № 2 конкорса.

Большой объем работ реализуется Октябрьской железной дорогой по развитию конечной станции оборота моторвагонного депо Крюково, а именно малого и большого парка отстоя и экипировки и снабжения электропоездов. В ближайшее время предстоит завершить чистовую выправку железнодорожных путей, регулировку контактной сети, а также выполнить работы по укладке кабельных линий СЦБ.

Продолжаются строительные работы на путепроводной развязке в районе остановочного пункта Малино. В прошлом году произведена надвижка пролетного строения путепровода. Сейчас специалистам предстоит завершить устройство контактной сети и водоотводных сооружений. Работы по строительству двухпутного железнодорожного путепровода также завершаются на станции Ховрино.

Октябрьская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании на сайте перевозчика – АО «МТППК». Также актуальное расписание размещено на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам»

Строящаяся линия наземного метро МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» длиной 85 км с 42 остановками свяжет Зеленоград с подмосковным городом Раменское. За счет запуска третьего диаметра время в пути для жителей Москвы и Московской области сократится до 50%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

