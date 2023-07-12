Автоматические камеры хранения установлены на всех крупных вокзалах Куйбышевской железной дороги

16:14

С 12 июля автоматическими камерами хранения могут воспользоваться пассажиры на всех крупных вокзалах Куйбышевской железной дороги. Первые аналогичные камеры хранения появились на станциях Уфа и Самара. С июля текущего года эта услуга стала доступна в Абдулино, Кинеле, Чапаевске, Бугульме, Нурлате, Инзе, Саранске, Рузаевке, Аше и во многих других городах.

В отличие от стационарных камер хранения новый сервис предусматривает оплату не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой. При оплате действует гибкая система почасовой тарификации.

Услуги автоматических камер хранения нового образца оплачиваются в том числе с помощью QR-кода. Такой способ приема платежей позволяет минимизировать очереди, а также провести операцию бесконтактным способом. Вся информация по оплате услуги направляется на электронную почту и хранится на мобильном устройстве клиента.

Всего за I полугодие текущего года ручную кладь и багаж в современных камерах хранения на вокзалах Куйбышевской железной дороги пассажиры оставляли свыше 27 тыс. раз, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Чаще всего автоматические камеры хранения в этом году арендовали посетители Самарского и Уфимского вокзалов (порядка 19 тыс. и 8,8 тыс. раз соответственно). Следующий по популярности у пассажиров – вокзал Пенза-1, где в течение полугода услугой воспользовались около 3,5 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.