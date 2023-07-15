Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Федеральная пассажирская компания» обеспечит перевозку детей, опоздавших на поезд в Ростове-на-Дону

2023-07-15 17:06
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») принимает все возможные меры для организации перевозки детей, которые должны были отправиться 14 июля из Ростова-на-Дону в Екатеринбург. АО «ФПК» включит дополнительный вагон в состав поезда № 289 сообщением Анапа – Екатеринбург, который отправится со станции Ростов Главный 16 июля в 00:40

Напомним: 15 июля организованная группа из 21 ребенка и троих сопровождающих прибыла на автобусе в 00:15 на вокзал Ростов-Главный для посадки в поезд, который следовал в Екатеринбург. Из-за несогласованности действий сопровождающих группа детей не совершила посадку в поезд: один из взрослых забрал проездные документы на всю группу и не сообщил другим сопровождающим номер поезда и время его отправления. Сопровождающие, которые остались с группой детей, обратились к сотрудникам вокзала уже после отправления поезда. Детей разместили в здании вокзала, раздали им воду и питание. Утром, в 10:00, всю группу перевели в пункт временного размещения, где есть все условия для отдыха. Вечером детей и их сопровождающих доставят на вокзал Ростов Главный для посадки в поезд № 289 Анапа – Екатеринбург.

