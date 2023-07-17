Почти 2 тыс. забытых в уральских поездах вещей возвращено хозяевам благодаря специальному сервису на сайте ЖД

15:44

СвЖД фиксирует рост востребованности сервиса по поиску забытых в поездах вещей. В I полугодии 2023 года сотрудники Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» (дочернее общество ОАО «ЖД») помогли пассажирам найти порядка двух тыс. предметов, забытых в поездах дальнего следования. Рост к январю-июню прошлого года составил почти 15% (тогда в поездах было обнаружено около 1,7 тыс. предметов).

Этим летом в числе потерянных вещей традиционно преобладают панамки, кепки и сланцы, аксессуары для купания. В числе «новинок» – портплед с вечерним платьем и массажер. В целом, согласно общей статистике, чаще всего пассажиры оставляют в вагоне предметы одежды, электронные гаджеты, часы, наушники, зарядные устройства, игрушки, документы.

Находить и возвращать владельцам оставленные в поездах вещи помогает специальный сервис на официальном сайте ЖД. Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в вагоне, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы»/«Поиск забытых вещей». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.