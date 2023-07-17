За I полугодие 2023 года на Восточно-Сибирской железной дороге 440 домашних питомцев совершили поездку на поездах дальнего следования без сопровождения хозяев

10:57

За I полугодие 2023 года на Восточно-Сибирской железной дороге 440 домашних питомцев совершили поездку на поездах дальнего следования без сопровождения хозяев. Среди необычных пассажиров – черепахи, еж, кролики, сова и ручная лисица, однако чаще всего самостоятельно путешествуют кошки и собаки.

Напомним: оформить перевозку животного без сопровождения владельца можно в специализированных кассах на вокзалах. Для этого отправителю необходимо заранее заполнить заявление, образец которого опубликован на сайте ОАО «ЖД».

С подробной информацией о правилах оказания услуги можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Услуги и сервисы», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.