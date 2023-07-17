Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За I полугодие 2023 года на Восточно-Сибирской железной дороге 440 домашних питомцев совершили поездку на поездах дальнего следования без сопровождения хозяев

2023-07-17 10:57
За I полугодие 2023 года на Восточно-Сибирской железной дороге 440 домашних питомцев совершили поездку на поездах дальнего следования без сопровождения хозяев
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За I полугодие 2023 года на Восточно-Сибирской железной дороге 440 домашних питомцев совершили поездку на поездах дальнего следования без сопровождения хозяев. Среди необычных пассажиров – черепахи, еж, кролики, сова и ручная лисица, однако чаще всего самостоятельно путешествуют кошки и собаки.

Напомним: оформить перевозку животного без сопровождения владельца можно в специализированных кассах на вокзалах. Для этого отправителю необходимо заранее заполнить заявление, образец которого опубликован на сайте ОАО «ЖД».

С подробной информацией о правилах оказания услуги можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Услуги и сервисы», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru