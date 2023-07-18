В январе-июне 2023 года на Юго-Восточной магистрали по системе «От вокзала к вокзалу» отправлено и получено более 7 тыс. малогабаритных посылок

В январе-июне 2023 года на ЮВЖД по системе «От вокзала к вокзалу» отправлено и получено более 7 тыс. малогабаритных посылок, бандеролей и писем. Это почти на 4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Лидерами по количеству отправленных и принятых малогабаритных грузов стали вокзалы станций Воронеж-1 (2,5 тыс., +36% к уровню 2022 года) и Тамбов (932 посылки, +19,6%).

В настоящее время пункты приема-выдачи посылок и корреспонденции работают на 21 вокзальном комплексе ЮВЖД, которые расположены в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Пензенской и Саратовской областях. Отсюда по железной дороге можно отправить посылки весом до 10 кг с суммой трех измерений (высоты, длины и ширины) не более 150 см в 348 городов страны. Стоимость отправки – от 650 рублей. Она рассчитывается в зависимости от веса посылки и конкретного вокзала, на который ее необходимо доставить.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), на сайте https://www.ekspress-l.ru или у дежурного помощника начальника вокзала, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.