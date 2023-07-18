Расписание поездов, следующих с и до остановочного пункта Киевская в Калининграде, временно изменено с 24 июля

10:37

В связи с плановыми ремонтными работами по замене стрелочных переводов с 24 по 26 июля изменяется расписание поездов, следующих с и до остановочного пункта Киевская.

В эти дни отменяются рельсовые автобусы внутригородского сообщения, отправляющиеся с о. п.Киевская на Северный вокзал в 08:39, 16:53 и 18:53, в обратном направлении (с Северного вокзала) – в 09:23, 17:30 и 19:15.

Поезда №№ 6171, 6373/6374, следующие из центра Калининграда в Чкаловск (отправление в 07:26) и Гурьевск (отправление в 19:45), будут временно отправляться не с о. п.Киевская, а с Южного вокзала в 07:26 и 19:45 соответственно. Также и в обратном направлении: поезд №№ 6391/6392, отправляющийся со станции Гурьевск-Новый в Калининград в 07:55, временно будет прибывать не на о. п. Киевская, а на Южный вокзал – в 08:21.

С изменениями расписания пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «ЖД-Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.