В I полугодии текущего года в поездах Куйбышевского филиала АО «ФПК» совершили поездки без сопровождения владельцев около 2,2 тыс. домашних животных

2023-07-18 10:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Около 2,2 тыс. домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах Куйбышевского филиала АО «ФПК» I полугодии 2023 года. Это более чем на 14% превышает показатели 2022 года за аналогичный период, когда было перевезено 1,9 тыс. животных. Больше всего путешествовали кошки и собаки, из необычных представителей фауны в этом году чаще стали ездить в поездах рыбки, попугаи, шиншиллы, хорьки, кролики и хомяки.

В пути следования животные размещаются в опломбированных клетках или переносках. У них есть доступ к еде, воде и лотку. За животным присматривают проводники. Вместе с ними можно отправить сопроводительные документы на животного: ветеринарный паспорт, метрику, родословную и так далее.

Напомним, что перевозить животных без сопровождения владельцев можно во всех поездах дальнего следования АО «ФПК», если поезда курсируют внутри страны, а в составе штабного вагона есть багажное купе. К перевозке без сопровождения допускаются только прирученные домашние животные.

Оформить перевозку можно в специализированных кассах на вокзалах. Для этого отправителю необходимо заранее заполнить заявление. Его образец можно найти на сайте ОАО «ЖД».

С подробной информацией о правилах предоставления услуги можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

