В I квартале 2023 года помощь на вокзалах Горьковской железной дороги получили более 11 тыс. маломобильных пассажиров

2023-07-21 12:10
За январь-июнь 2023 года на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали специализированную помощь оказали порядка 11,5 тыс. маломобильным пассажирам, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности ОАО «ЖД». Наибольшее количество заявок поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Нижний Новгород (2538 человек), Киров (2327 человек), Казань (1049 человек) и Ижевск (796 человек).

Сотрудники центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставят кресло-коляску или каталку для лежачих больных, а также помогут с транспортировкой багажа. Все услуги оказываются бесплатно.

Центр содействия мобильности ОАО «ЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровожджение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно по телефону: 8 (800) 775-00-00 или на сайте ОАО «ЖД». Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее, чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

