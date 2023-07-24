Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На трех пригородных маршрутах в Башкирии будет курсировать новый подвижной состав

2023-07-24 14:38
В августе 2023 года новый подвижной состав серии ЭП2Д выйдет на 3 пригородных маршрута в Республике Башкортостан: Уфа – Улу-Теляк, Уфа – Инзер и Уфа – Абдулино. Всего по региону будут курсировать 6 новых составов данной серии, из них 2 состава – в шестивагонном и 4 состава – в четырехвагонном исполнении, что полностью покроет потребности в новом подвижном составе на данных направлениях.

Обновление подвижного состава повысит качество транспортного обслуживания пассажиров и будет способствовать развитию внутреннего туризма.

Новые вагоны соответствуют всем современным требованиям безопасности и комфорта. Они оснащены системами видеонаблюдения и кондиционирования, подъемниками для посадки и высадки маломобильных пассажиров, шумоизоляцией, креплениями для велосипедов. В салонах имеются информационные табло, установлены удобные кресла и розетки для зарядки мобильных устройств.

Купить билеты на пригородный поезд можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах АО «Башкортостанская ППК». Действуют федеральные и региональные льготы. При покупке билетов через мобильное приложение «ЖД Пассажирам» для платной категории пассажиров действует скидка до 18%, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

